Industrialisation Engineer - Ingénieur Industrialisation - Chimiste - Formulation H/F

Customers & Products



Project Management Group



bp constitue un des plus grands groupes énergétiques privés mondiaux.

Créé en 1921, bp France, filiale du Groupe bp, se positionne comme l'un des principaux distributeurs de produits pétroliers de l'Hexagone. La société bp France commercialise une large gamme de produits et services à la marque bp et Castrol.

Dans le cadre du développement du service Qualité et sous le pilotage du Responsable Qualité, nous recrutons un(e) Ingénieur Industrialisation H/F pour notre site de CASTROL, basé à Péronne.

Responsabilités et missions principales :

Soutenir la gestion Portefeuille Produits / Matières – Agilité / support Business

Apporter un soutien aux changements de formules, introduction de nouvelles Matières Premières, liés à différents projets du groupe ainsi que le support nécessaire à l’industrialisation des nouvelles formules ou formules modifiées

Réaliser les faisabilités Laboratoire des nouvelles formules pour vérifier le comportement des formules, vérifier les spécifications et ensuite assurer le suivi stabilité des références faisabilité dans le temps pour vérifier le comportement

En collaboration avec le Responsable Qualité Opérationnelle et l’ensemble des différents acteurs en interne, définir les modes opératoires et les méthodes de tests associés

Gérer la codification des nouvelles matières premières dans les bases groupe Fusion et SAP

Garantir la mise en place des process Streamlines de set up de nouvelles formules

En collaboration avec les techniciens méthode, fiabiliser de façon continue les procédés de fabrication et adapter les moyens de production associés afin de garantir le niveau de qualité attendue sur l’ensemble des opérations dans le cadre du projet

Analyser les données de production pour améliorer de façon continue les résultats Qualité et aller vers la Vision du 0 Incident Qualité

Apporter support au Responsable Qualité Opérationnel pour communiquer au groupe toutes informations sur la Complexité de la gamme produit du site

Aider le Responsable Qualité Opérationnel par utilisation de la base de données Streamline / Formules du groupe BP pour gérer les changements de formules et MP du site en relation et coordination avec les services Approvisionnement / Ordonnancement et Opérations

Accompagner l’industrialisation des nouvelles formules introduites sur le site de Péronne dans le respect des procédures Qualité, Sécurité et Environnement et en limitant les risques de cross contamination

Participer à la réduction des pertes du site en améliorant les délais de réponse, de mettre des contrôles en Opérations et de réduire les Risques d’Incidents Qualité.

Accompagner la mise en place des Nouvelles Lignes de Conditionnement

Apporter coté Qualité tout le support nécessaire au niveau du projet de mise en place et ce en plus du Technicien Standard Qualité

Contribuer à l’analyse Procédés et Flux pour le projet nouvelles lignes de conditionnement

Participer à tous les tests et essais nécessaires pour le démarrage des nouvelles lignes de conditionnement et analyser les résultats, et améliorer en fonction des résultats obtenus

Contribuer à la formation des opérateurs aux nouveaux process Qualité lié aux nouveaux projets, en relation avec le Technicien Standard Qualité

Participer aux Analyses de Risques Qualité lors du démarrage des nouveaux projets

Profil recherché :

De formation Bac +5 en Chimie, Génie Chimique ou Génie des Procédés type Master ou Ingénieur, l’Ingénieur Industrialisation H/F possède une première expérience dans le domaine de la fabrication / conditionnement de produits chimiques de spécialité est nécessaire pour ce rôle.

La maitrise des méthodes d’analyses physicochimiques ainsi que l’appétence pour le travail en laboratoire seront indispensables pour réussir dans ce rôle.



