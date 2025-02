Integrity Engineer - Ingénieur Intégrité Maintenance Industrielle H/F

This role is not eligible for relocation

bp constitue un des plus grands groupes énergétiques privés mondiaux. Créé en 1921, bp France, filiale du Groupe bp, se positionne comme l'un des principaux distributeurs de produits pétroliers de l'Hexagone. La société bp France commercialise une large gamme de produits et services à la marque bp et Castrol.

Dans le cadre du développement du service technique et sous le pilotage du Responsable Technique, nous recrutons un(e) Ingénieur Intégrité H/F pour notre site CASTROL, basé à Péronne.

L’Ingénieur Intégrité est chargé d’assurer l’intégrité, la fiabilité, la sécurité et la sureté du fonctionnement des procédés.

Responsabilités :

▪ Assurer le suivi de la performance des équipements

▪ Piloter le plan d’amélioration technique de l‘OEE

▪ Assurer les formations techniques des opérateurs (maintenance et Opérations) et valider les instructions d’utilisation des installations

▪ Proposer et mettre en place des avancées techn(olog)iques

▪ Assurer un plan de continuité pour les équipements critiques

▪ A partir des données recueillies en GMAO, optimiser la gestion des équipements et gérer l’obsolescence.

▪ Assurer la sécurité des installations en pilotant le plan d’Inspection & Maintenance, ainsi que la planification des interventions avec les sous-traitants

▪ Assurer la mise à jour de la liste des inspections conformément aux standards BP et à la législation française

▪ En support du Responsable Technique, définir la stratégie des équipements critiques en : assurant la réalisation du plan de maintenance préventive et gérant les contrats et interventions avec les équipes de maintenance internes et les prestataires extérieurs

▪ Enregistrer et analyser les rapports d’intervention

Réaliser le suivi, la mise à jour et la communication du plan des actions correctives en fonction des observations en collaboration avec le responsable technique

Profil recherché :

De formation Bac +5, l’Ingénieur Intégrité H/F possède une première expérience théorique et pratique en gestion de projet et est particulièrement sensible aux exigences réglementaires (et normes HSSE) lors de l'exécution de nouveaux projets.



