Line Leader / Superviseur de production (H/F)

Job summary

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Operations Group



Job Description:

Nous recherchons un Superviseur de production (line leader) H/F dynamique et motivé pour rejoindre nos équipes de production sur notre site Castrol, basé à Péronne (80).

Sous la responsabilité du Responsable des Opérations, le superviseur de production H/F (line leader) sera responsable de la gestion quotidienne des opérations de production de sa zone, de la supervision des équipes d’opérateurs sous sa responsabilité et de l'optimisation des processus afin de garantir une production efficace et de haute qualité.

Responsabilités :

Superviser et accompagner le transfert des volumes de production de l’atelier de production annexe vers l’atelier de production principal de l’usine.

Accompagner la mise en conformité des zones ATEX en respectant les normes de sécurité et les réglementations en vigueur.

Analyser les performances opérationnelles et proposer des améliorations.

Planifier et organiser les activités liées à la production des produits inflammables et pour les matières premières afin de garantir une transition fluide et efficace.

Former, développer et encadrer les équipes sous sa responsabilité en collaboration avec les opérateurs leaders.

Assurer le respect des normes de qualité et de sécurité.

Définir et documenter les procédures opérationnelles, en s'assurant que tous les documents opérationnels (normes et standards internes, procédures, analyses de risques…) sont à jour en les révisant périodiquement.

Rédiger des rapports réguliers sur l'avancement du transfert des volumes ainsi que les travaux d’amélioration et les résultats obtenus.

Collaborer avec les autres services afin d’optimiser les processus et améliorer la productivité (logistique, maintenance, qualité…).

Profil recherché :

BAC+2 de type BTS, gestion de production ou domaine connexe.

Première expérience en supervision dans un milieu industriel hautement contrôlé (type SEVESO ou environnement ATEX)

Excellentes compétences en gestion de projet et en communication.



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with an accessibility need may request an adjustment/accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an adjustment/accommodation related to the recruitment process, please contact us.



If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.