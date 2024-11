This role is not eligible for relocation

BP herdefinieert energie voor mensen en onze planeet. We bewegen onze klanten wereldwijd. We transformeren fundamenteel wat we doen, zodat we tegen 2050 of eerder netto nul kunnen bereiken. Als een belangrijke strategische pijler van de groeistrategie van BP, zijn onze mobiliteits- en gemaksactiviteiten het visitekaartje van ons merk voor zowel consumenten als bedrijven. De klant staat centraal in de transitie van ons bedrijf en als marketingprofessionals zoeken we individuen die een belangrijke rol kunnen spelen in het vormgeven van ons aanbod en het tot leven brengen voor onze klanten. Wat je gaat doen: Als onderhoudsmonteur werktuigbouw binnen de afdeling Maintenance ben je verantwoordelijk voor het verhogen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, integriteit en winstgevendheid van onze technische installaties. Dit betekent dat je vakgebied zich richt op werktuigbouwkunde, waarbij je een essentiële rol speelt in het waarborgen van de continue werking van onze installaties door zowel preventief als correctief onderhoud uit te voeren. Je werkt nauw samen met andere technici en contractors en zorgt ervoor dat alle onderhoudsactiviteiten veilig en efficiënt worden uitgevoerd. Belangrijkste verantwoordelijkheden: Zelfstandig uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan installaties.

Analyseren en oplossen van storingen om continuïteit te waarborgen.

Documenteren van onderhoudswerkzaamheden in systemen zoals SAP.

Voorstellen en implementeren van verbeteringen binnen het onderhoudsproces.

Coördineren van werkzaamheden van contractors bij projecten en onderhoudsstops.

Waarborgen van naleving van veiligheids- en milieunormen tijdens alle activiteiten.

Actief bijdragen aan een veilige en efficiënte werkomgeving. Wie we zoeken: MBO-diploma niveau 4 in Werktuigbouwkunde met een geldig VCA B-certificaat.

Bij voorkeur ervaring in de (petro-)chemische industrie.

Ervaring met Microsoft Word, Excel en bij voorkeur SAP of andere Maintenance Management Systemen is een pré.

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Proactief, gedreven, met een teamgerichte instelling en oog voor detail.

Nauwgezet in het volgen van veiligheids- en milieuregels.

Bereid om interne en externe opleidingen te volgen voor verdere ontwikkeling. Wij bieden: Uitstekend salaris tussen €3.000 & €6.000, afhankelijk van kennis en ervaring

13e & 14e maand

Gainsharing (bonusregeling)

Aandelen plan, bij contract voor onbepaalde tijd

25 vakantiedagen + 14 ADV dagen

Bijna premievrij pensioen, 2,63%

Korting op benzine

Een dagdienst functie waarin flexibel werken in overleg mogelijk is

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Werken met echte vakspecialisten binnen je discipline

Een veilige & positieve werksfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Een inclusieve cultuur waar er wordt gezorgd voor elkaar en met elkaar werkt aan het hetzelfde gezamelijke doel Deze functie is kantoorgericht op onze Nederlandse centrale BP-raffinaderij in Europoort, Rotterdam. Kandidaten moeten beschikken over eigen vervoer naar onze locatie, die niet bereikbaar is met het openbaar vervoer. Interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door te solliciteren via de website. Mocht je problemen ondervinden tijdens het sollicitatieproces of bij het aanmaken van een account via onze website, neem dan contact op met onze Senior Recruiter, Edina Kovacs via het onderstaande telefoonnummer.



+31 10 713 3546



