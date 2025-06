Operador/ Operadora de mantenimiento rotativo

Job summary

Queremos sumar a nuestro equipo un Operador/a de rotativo, ¿te apuntas?

Tu principal misión será asegurar la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento, modificación y montaje de los equipos rotativos que le sean encomendados, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, garantizando las condiciones de seguridad y cuidando el medio ambiente.

Y por supuesto, conocer y hacer cumplir las normas de seguridad tanto de personal de BP como contratistas.

Tus principales funciones como operador/a de rotativo serán:

Solicitar los permisos de trabajo para la realización de cualquier trabajo de rotativo dentro del recinto industrial en el que vaya a ser supervisor y/o ejecutor de los mismos.

Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y legal, así como las modificaciones, pruebas y montaje de los equipos rotativos, según las normas y procedimientos establecidos, garantizando la seguridad de personas, medio ambiente y equipos.

Realizar inspecciones, pruebas de operaciones, reparaciones y ajustes a los equipos de rotativo, garantizando que se encuentran en condiciones operativas adecuadas.

Supervisar el personal de las empresas contratadas en la realización de los trabajos que se les encomiende.

Interpretar planos de conjunto y de despiece, esquemas, especificaciones, diagramas, manuales de instrucción y procedimientos correspondientes a los equipos a intervenir, solicitando instrucciones a su superior jerárquico, si fuese necesario.

Informar a su supervisor de cualquier condición anormal o irregular en los equipos de su especialidad, así como recomendar la reparación o reemplazo de equipos.

Colaborar en la detección de necesidades de materiales, repuestos, útiles y herramientas.

Utilizar adecuadamente las máquinas-herramientas, materiales y equipos del taller de uso personal y colectivo para la realización de los trabajos de mantenimiento de los equipos rotativos, responsabilizándose de su correcta conservación.

Verificar las condiciones de seguridad de los trabajos en los que desarrolla sus actividades, preocupándose por la seguridad propia y por la de los demás trabajadores.

Colaborar en la elaboración de procedimientos y gamas de Mantenimiento de su especialidad, aportando datos y partes de trabajo.

Colaborar en el análisis de averías e incidentes producidos, así como en la determinación de sus causas y en la propuesta de medidas correctoras.

Realizar las actuaciones y tareas encomendadas en el Plan de Autoprotección.

Cumplir los procesos de verificación de calidad en la ejecución de los trabajos asignados (Qa/Qcs)

Realización de cualquier otra tarea profesional que le sea encomendada dentro de sus funciones profesionales, y las necesidades de la operativa del trabajo que en cada momento puedan surgir.

Si tienes un ciclo formativo de grado superior de mecatrónica industrial, automoción o similar, te gusta trabajar en equipo y la capacidad de aprendizaje y de análisis, la planificación, la organización e iniciativa, son competencias que te describen, y tienes cercanía residencial a la refinería de Castellón y carne de conducir, ¡no lo dudes y aplica para unirte a bp ENERGÍA!

¿Qué te ofreceremos nosotros?

Contrato temporal de Oficial de tercera con salario competitivo y paquete de beneficios, en los que destacamos: plan de pensiones, seguro médico, posibilidad de participar en las acciones de la empresa, ayuda a estudios… ¡entre otros muchos!

Oportunidades de desarrollo y capacitación, acompañadas de evaluaciones del desempeño continuas.

Horario de 7 a 14:20, de lunes a viernes y formar parte del sistema de retén.

Ambiente de trabajo seguro, colaborativo y diverso.

Plan de formación adecuado al puesto y necesidades.



