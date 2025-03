Opérateur d'Approvisionnement Midstream / Midstream Supply Operator F/H

Job summary

Supply, Trading & Shipping



Operations Group



Le groupe bp est une société d’énergie intégrée mondiale, avec comme ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au plus tard. Nous sommes activement engagés dans la transition énergétique et nous fournissons des produits énergétiques et des solutions de mobilité dans plus de 80 pays.

En France, nous sommes un acteur clé du marché des produits pétroliers, ainsi que des biocarburants, de l’électromobilité et des énergies renouvelables.

Pour notre Département Midstream France, composé d’une vingtaine de personnes situées au siège de Cergy, nous recrutons un/une : Opérateur d’Approvisionnement Midstream / Midstream Supply Operator



L’objectif principal de ce poste est de garantir l’approvisionnement de nos équipes Fuels en produits depuis les dépôts où bp opère. Vous travaillerez en lien avec de nombreux acteurs de la chaîne logistique : dépôts, fournisseurs, transporteurs, équipe Approvisionnement bp, Pricing Manager, Marketing et Finance.



Vous aurez pour missions principales :

Coordonner l’approvisionnement des dépôts connectés au réseau de pipelines ;

Servir d’interface entre le Responsable Approvisionnement, chargé des achats et ventes de biocarburants, et les fournisseurs ainsi que les dépôts ;

Assurer la disponibilité des produits dans les dépôts, en adéquation avec les besoins du Marketing ;

Gérer les relations avec les structures de chargement : dépôts et raffineries ;

Opérer les contrats d’échange (notamment pour TRAPIL) ;

Contrôler le budget des activités liées à ce poste ;

Apporter un soutien global à l’équipe sur divers sujets.

Vous respecterez les règles établies dans notre "Code de Conduite", ainsi que les règles de délégations de pouvoir et HSE prescrites par le groupe bp. Vous optimiserez les marges Disponibilité/volume des produits destinés à nos ventes B2B, en trouvant les meilleures solutions en collaboration avec d’autres interlocuteurs internes comme externes (solutions pipeline/prêts, etc.).

Gestion des stocks pipelines & dépôts :

Optimiser les ressources négociées par l’équipe Approvisionnement, en alignant le plan mensuel avec la demande prévisionnelle ;

Planifier les livraisons vers les dépôts où bp est actionnaire, en coordination étroite avec le service de planification de la société gestionnaire des pipelines, tout en respectant les CGT (Conditions Générales de Transport) ;

Gérer les stocks des dépôts afin de garantir les ressources nécessaires aux ventes du Marketing ;

Participer aux allocations quotidiennes des ressources pour les ventes B2B (camion) en coordination avec le Pricing Manager ;

Assurer la gestion des mouvements produits dans les systèmes (SAP) ;

Contribuer aux réunions de prévisions mensuelles et hebdomadaires en signalant les contraintes liées aux transports et aux dépôts ;

Garantir la conformité réglementaire des produits mis à la consommation, en anticipant les changements de spécifications qualité dans les dépôts, en collaboration avec HSSEQ ;

Réduire les coûts opérationnels (surcapacité, analyses, etc.).

Gestion administrative :

Gérer les mouvements dans SAP et s’assurer que toutes les données sont bien saisies dans les systèmes pour les clôtures mensuelles, en lien avec le service Finance ;

Indiquer au centre de service partagé localisé en Hongrie le contrat fournisseur à utiliser ;

Contribuer aux objectifs de trésorerie en fin de période.

En fonction de votre profil et de votre maîtrise de l’anglais, vous pourriez évoluer vers un rôle d’opérateur Midstream chargé des opérations maritimes et fluviales.



Vos connaissances et qualités pour réussir dans ce poste :

Formation Bac+3 à Bac+5 en Supply Chain ou équivalent ;

Maîtrise de l’anglais (niveau B2 minimum) ;

Expérience en logistique ;

Bonnes compétences en Excel et capacité à utiliser plusieurs systèmes informatiques ;

Compétences en analyse numérique ;

Bonne connaissance de SAP ;

Polyvalence et aptitude au travail en équipe indispensables ;

Capacité à établir des relations solides et durables avec des partenaires externes ;

Capacité à définir et à gérer des priorités.

Rejoignez-nous et prenez part à une mission passionnante au cœur de la transition énergétique mondiale !



Negligible travel should be expected with this role



This role is not eligible for relocation



This position is a hybrid of office/remote working



