Process Operator Oil Movement

Production & Operations



Operations Group



Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers wereldwijd in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd impact maken? Kom bij ons aan de slag en maak het verschil als:

PROCESS OPERATOR



Onze afdeling Oil Movement draagt zorg voor een goede aan- en afvoer van ruwe olie via het tankenpark en de haven met aanlegsteigers voor zee- en binnenvaartschepen, het beladen van trucks en het zuiveren van afvalwater. Tevens vinden product verpompingen via externe pijpleidingen naar binnen- en buitenland en het mengen van halfproducten tot eindproducten in de blendstations plaats.



Jouw nieuwe baan:

Als process operator bij bp draag je zorg voor het veilig, betrouwbaar en efficiënt opereren van onze installaties. Je controleert het productieproces, zorgt voor continuïteit en wanneer je afwijkingen waarneemt, speel je hier direct op in. Daarnaast ben je betrokken bij het begeleiden, voorbereiden en controleren van alle onderhoudswerkzaamheden. Het voorbereiden en uitvoeren van speciale operationele transacties, zoals start-ups, shutdowns, grote reparatiestops en turnarounds behoort ook tot je taken.

Je werkt in een 5-ploegendienst in een 1-2-2 rooster en je werkt zowel in de controlekamer als buiten op de proces units, of in het Tank-park en bijbehorende haven. De ploeg waarin je komt te werken, bestaat uit zo’n 18 collega’s. Na indiensttreding start je met een uitgebreid en goed vormgegeven intern opleidingstraject, waarin individuele aandacht voor training voorop staat.

Wie ben jij?

Je bent in het bezit van een Vapro C diploma of een gelijkwaardige technische opleiding mbo-niveau 4.

VCA Basis

Een resultaatgerichte teamspeler

Een gedreven en gemotiveerd persoon die zichzelf, maar ook bp continu wil verbeteren

Wat krijg jij er voor terug?

Uitstekend salaris tussen €2.857 & €5.238

30% ploegentoeslag

13e & 14e maand

Bonusregeleing

Aandelenplan

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Ploegenrooster gericht op een gezonde werk-privé balans

Positieve sfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Veilige werksfeer

Een inclusieve cultuur waar er wordt gezorgd voor elkaar

Stabiliteit & zekerheid

Meer dan voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Autonomie

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door te solliciteren via de website. Mocht je problemen ondervinden tijdens het sollicitatieproces of bij het aanmaken van een account via onze website, neem dan contact op met onze Senior Recruiter, Edina Kovacs via het onderstaande telefoonnummer.



+31 10 713 3546



