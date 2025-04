Quality Manager (m/f/d) – in Vollzeit am Standort Hamburg Neuhof

Up to 10% travel should be expected with this role

Der Qualitätsmanager ist Mitglied des Führungsteams des Werks Neuhof und trägt die Gesamtverantwortung für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Qualitäts- und Betriebsmanagementsystem am Standort Hamburg Neuhof

Wer wir sind:

Als eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken kann Castrol auf eine lange Tradition der Innovation und Unterstützung von Wegbereitenden zurückblicken. Dank unserer Leidenschaft für Höchstleistung und einer schon immer stark auf Kooperation und Partnerschaft ausgerichteten Philosophie konnte Castrol Schmierstoffe und Fette entwickeln, die seit mehr als 125 Jahren für die Möbilität an Land, auf dem Wasser, in der Luft und im Weltraum führend sind.

Heute verfolgt Castrol auch das Ziel stärkerer Nachhaltigkeit durch Abfallreduzierung und Senkung der CO2-Emissionen im Lebenszyklus von Castrol Produkten. Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kund: innen und Verbraucher: innen in den Branchen Automobil, Marine, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte stehen weltweit für Innovation, Technologieführerschaft, Leistungsstärke und ein kompromissloses Bekenntnis zur Qualität.

Dein neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Gesamtverantwortung für alle Qualitätsthemen innerhalb der Supply Chain am Standort Hamburg-Neuhof

Verantwortlich für das Qualitätskontrolllabor am Standort

Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse im Labor und Entwicklung des Teams und des Teamleiters des Qualitätskontrolllabors

Entwicklung und Umsetzung der Qualitätsstrategie

Neue Initiativen zur Qualitätsverbesserung in der Supply Chain untersützen. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit mit den Quality Funktionen in Europa und Afrika sowie anderen Castrol Standorten notwendig

Verantwortung für das Quality Performance Management des Werks Neuhof

Regelmäßige Übernahme der Verantwortung für Projekte

Förderung der Qualitätskultur

Dein Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:



Notwendige Fähigkeiten und Erfahrungen

Hochschulabschluss in Chemie, Verfahrenstechnik oder im Bereich des Qualitätsmanagements

Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer Funktion im Qualitätsmanagement in einer Produktionsstätte

Führungserfahrung in einer Qualitätskontrollfunktion in der produzierenden Industrie (idealerweise in der Chemieindustrie)

geschult in den wichtigsten Q-Tools / Techniken (z.B. Prozessmanagement, 8D, 5-Why, FMEA, MSA)



Gewünschte Fähigkeiten und Erfahrungen

Starke Führung durch Vorbild

Denkweise der kontinuierlichen Verbesserung

Fähigkeit, Fehler zu beheben, sich an ein sich veränderndes Umfeld anzupassen und unter Druck zu liefern

Kenntnisse der IATF/ISO-Normen und OEM-CSRs

Erfahrung als Auditor



Grundlegende Fähigkeiten:

Zielgerichtete / zielorientierte Arbeitsweise

ausgeprägte analytische, systematische, strukturierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten (schriftlich und mündlich)

Gutes Verständnis der chemischen Analytik

Gutes technisches Verständnis der Produktionsprozesse, die in einer Produktionsanlage verwendet werden

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Willkommen an Bord: Onboarding leicht gemacht.

Flexibel Arbeiten: Flexible Modelle, freie Tage und Sabbaticals inklusive.

Top Vergütung: Gehalt, Boni und zahlreiche Benefits.

Entfalte Dich!: Tausende Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichem Wachstum.

Fit bleiben: Gesundheit & Wohlfühlen im Fokus.

Team Spirit: Events und gemeinsamer Spaß.

Doppelt Gutes tun: Spenden werden verdoppelt.



Für alle Details rund um das Thema Benefits besuche unsere Website (Arbeiten bei bp | Deine Karriere bei bp | bp in Deutschland).

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



