This role is not eligible for relocation

No travel is expected with this role

Job summary

Entity:

Finance



Job Family Group:

Finance Group



Job Description:

BP herdefinieert energie voor mensen en onze planeet. We bewegen onze klanten wereldwijd. We transformeren fundamenteel wat we doen, zodat we tegen 2050 of eerder netto nul kunnen bereiken.

Als een belangrijke strategische pijler van de groeistrategie van BP, zijn onze mobiliteits- en gemaksactiviteiten het visitekaartje van ons merk voor zowel consumenten als bedrijven. De klant staat centraal in de transitie van ons bedrijf en als marketingprofessionals zoeken we individuen die een belangrijke rol kunnen spelen in het vormgeven van ons aanbod en het tot leven brengen voor onze klanten.

Statutory Accounting Coordinator

Doel van de functie:

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het opstellen van statutaire jaarrekeningen voor diverse olie- en gas gerelateerde entiteiten, evenals Nederlandse tussenhoudster- en financieringsmaatschappijen. Je werkt nauw samen met verschillende interne en externe stakeholders om ervoor te zorgen dat de financiële rapportages voldoen aan Dutch GAAP en IFRS. Daarnaast coordineer je jaarrekeningcontroles, fiscale boekenonderzoeken en ad hoc accounting activiteiten.

Taakomschrijving:

Opstellen van statutaire jaarrekeningen voor diverse olie en gas gerelateerde entiteiten, alsmede Nederlandse tussenhoudster- en financieringsmaatschappijen

Daarbij het opstellen van aansluitingen, specificaties en correctie-journaalposten van betreffende entiteiten

Verwerken van de jaarrekeningen inclusief de toelichtingen in Audition voor tijdig deponering in XBRL bij de Kamer van Koophandel

Coördineren van jaarrekeningcontroles en eventuele fiscale boekenonderzoeken

Opstellen van de vereiste statistische rapportages (CBS/DNB/NBB)

Verantwoordelijk voor periodieke (maand-, kwartaal- en jaar-) afsluiting op basis van IFRS, inclusief het opstellen van journaalposten

Uitvoeren van ad hoc accounting activiteiten in overeenstemming met Dutch GAAP/IFRS, bij bijvoorbeeld herstructureringen, kapitaaltransacties, etc.

Samenwerken met diverse service providers, zoals een Shared Service Center, Cash and Banking, Tax en Legal (nationaal en internationaal)

Ad hoc ondersteunen bij vaktechnische accounting gerelateerde vraagstukken en opstellen van “position papers”.

Wat je nodig hebt om succesvol te zijn:

Sterke affiniteit met het opstellen van jaarrekeningen en zich herkennen in bovenstaande functieomschrijving.

AA accountant (wel of niet afgerond) of bachelor in Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie of vergelijkbaar.

Circa 5-10 jaar relevante (internationale) werkervaring in een business support rol/samenstelpraktijk, bij voorkeur opgedaan bij een gerenommeerd accountantskantoor.

Ervaring met financiële verslaggevingsregels (Dutch GAAP en IFRS).

Kennis van MS Office en met name Excel is vereist (draaitabellen, filteren, data-analyse).

Kennis van Audition en SAP is een pre.

Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Analytisch aangelegd, cijfermatig sterk, proactief, en handig in het documenteren van bevindingen.

In staat om zelfstandig vraagstukken op te pakken als onderdeel van een team.

Flexibel en in staat te werken in een snel veranderende omgeving.

Wij bieden:

Hybride rol

Dynamische en leerzame functie binnen een complexe, internationale organisatie

Een diverse afdeling met een leuke mix van professionele collega’s

13e & 14e maand

Bonusregeling

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Veilige werksfeer

Deze functie is kantoorgericht op onze Nederlandse centrale BP-raffinaderij in Europoort, Rotterdam. Kandidaten moeten beschikken over eigen vervoer naar onze locatie, die niet bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Geïnteresseerd?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten door te solliciteren via de website. Mocht je problemen ondervinden tijdens het sollicitatieproces of bij het aanmaken van een account via onze website, neem dan contact op met onze Senior Recruiter Maja Rodriguez via het onderstaande telefoonnummer

+31 10 713 3023



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with an accessibility need may request an adjustment/accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an adjustment/accommodation related to the recruitment process, please contact us.



If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.