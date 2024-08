This role is not eligible for relocation

Customers & Products



Operations Group



Supervisor Quality Control (m/f/d)

in Vollzeit für den Standort Werk Mönchengladbach



Als „Supervisor Quality Control“ leiten Sie das Team der Qualitätsprüfung (QP) für das Werk Mönchengladbach. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehören die Einrichtung und Kontrolle von Formulierungen, Produkt- und Rohstofffreigaben und die Sicherstellung der Bereitstellung der vereinbarten analytischen Daten. Dabei setzen Sie qualitätsrelevante Anforderungen um und helfen bei der Beseitigung bzw. Lösung von Fertigungsproblemen bestehender Produkte mit.

Wer wir sind:

Als eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken kann Castrol auf eine lange Tradition der Innovation und Unterstützung von Wegbereitenden zurückblicken. Dank unserer Leidenschaft für Höchstleistung und einer schon immer stark auf Kooperation und Partnerschaft ausgerichteten Philosophie konnte Castrol Schmierstoffe und Fette entwickeln, die seit mehr als 100 Jahren die Speerspitze technologischer Meisterleistungen an Land, auf dem Wasser, in der Luft und im Weltraum darstellen.

Heute unterstützt Castrol stärkere Nachhaltigkeit durch die Path360-Strategie, die Ziele für die Abfallreduzierung, Senkung der CO2-Emissionen und Verbesserung der Lebensqualität bis 2030 vorgibt. Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kund: innen und Verbraucher: innen in den Branchen Automobil, Marine, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte stehen weltweit für Innovation, Technologieführerschaft, Leistungsstärke und ein kompromissloses Bekenntnis zur Qualität.

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Umsetzung der Qualitätsstrategie für die Kontrolle und Fertigung von Hochleistungsschmierstoffen

Einhaltung der relevanten HSSEQ und gesetzlichen Anforderungen sowie Minimierung von möglichen Arbeitsrisiken

Umsetzung von Qualitätsanforderungen aus unserem Managementsystem (BP Manual for BP Plants, Quality Standards)

Erstellung, Bearbeitung und Aktualisierung der Dokumentation im Rahmen des Qualitätssystems und gesetzlicher Anforderungen (z.B. Pflege von Verarbeitungsvorschriften und Betriebsanweisungen)

Bereitstellung und Interpretation analytischer Daten zur Qualitätskontrolle unserer Produkte, u.a. Freigabe oder Sperrung von Rohstoffen und Fertigungen

Unterstützung der Technology bei Einführung neuer Produkte sowie bei Änderung bestehender Produkte

Bei Qualitätsabweichungen Empfehlungen zur Verfügung geben

Mitarbeit bei Kundenreklamationen oder technischen Problemen im Werk mit Vorschlägen für Lösungsansätze oder Erstellung von eventuellen Maßnahmenplänen

Datenerfassung, Archivierung, Überwachung, Pflege und Qualitätssicherung zur Verbesserung neuer und bestehender Produkte und Rohstoffe

Verantwortung für die zeitgerechte Erstellung der Herstellaufträge (BlendOrder) und Berücksichtigung des Sperrlagers zu Aufarbeitung oder Einarbeitung

Prüfung von kundenspezifischen Anforderungen

Teilnahme an allen Arten von Audits und von CI-Projekten

Führung und Motivation des QP-Teams zur Zielerreichung durch Mitarbeitergespräche

Personalplanung (u.a. Qualifikationsmatrix, Schichtplan, Urlaubsvertretung)

Ihr Qualifikationsprofil:

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Chemie/Chemieingenieurwissenschaft oder ersatzweise abgeschlossene dreijährige einschlägige Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung (z.B.: Chemielaborant in der Qualitätsprüfung, Entwicklung, Analytik)

Teamführungsqualitäten sowie Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen

Relevante Berufspraxis im Bereich Schmierstoffformulierungen und deren Anwendungen von Vorteil

Fundierte Produkt- und Rohstoffkenntnisse im Bereich Schmierstoffe von Vorteil

Inklusive Grundhaltung gegenüber KollegInnen unterschiedlicher Herkunft und Kultur

Hohe Einsatzbereitschaft

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C2)

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. B1)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



