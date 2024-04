Tank bij 24.000 stations in 32 landen



Met de MKB-tankpas van bp rijd je in één ruk van Noorwegen tot Turkije. Je bent namelijk welkom bij het internationale ROUTEX-netwerk, met meer dan 24.000 locaties in 32 landen. Veel tankstations in ons netwerk zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.

Chauffeurs kunnen hier ook terecht voor een vers gemaakte cappuccino, de lekkerste broodjes of zelfs de dagelijkse boodschappen omdat je steeds met bp’s met een AH to go vindt.