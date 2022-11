Managementfuncties

Manager tankstation



Een tankstation, als klant zijn we er allemaal weleens geweest. Om te tanken of laden, voor een lekker ontbijtje of lunch, een koffie voor onderweg of om de auto te wassen, maar heb je er weleens aan gedacht om het van de andere kant te beleven? Word jij de nieuwe manager van één van onze bp tankstations met AH to go winkel?

Jij bent in deze operationele rol samen met het team steeds bezig om te voldoen aan de wensen en de behoeften van onze klanten. Iedere activiteit is daarop afgestemd en je hebt daarbij een praktische instelling. Samen zorgen jullie voor een vriendelijke ontvangst, voor een schoon en veilig tankstation en voor een goed gevulde winkel. Door steeds actief en enthousiast op de werkvloer aanwezig te zijn, kun jij de medewerker coachen.

Werken in deze dynamische omgeving betekent dagelijks belang en urgentie afwegen tegen de beschikbare tijd. Dat betekent onder andere dat jij snel kunt schakelen in ad-hoc situaties, zonder de langere termijn en het overzicht uit het oog te verliezen. Op basis van data, inzichten en de juiste analyse, werk je proactief aan optimale resultaten. Jij bent eindverantwoordelijk en neemt ook je verantwoordelijkheid als het gaat om de inzetbaarheid van medewerkers, de beschikbaarheid van producten, verzuim, verloop en het beheersen van kosten.

Je bent betrokken bij het welzijn van zowel de individuele teamleden als bij het team als geheel. Jij realiseert je dat dit een belangrijke rol speelt bij het uiteindelijke resultaat. Bij uitdagingen maak jij op inspirerende wijze het team onderdeel van de oplossing en jij realiseert je dat iedere medewerker en iedere situatie een eigen aanpak vergen. Iedere medewerker voelt zich veilig in het team en kan zichzelf zijn. Zij kunnen bij jou terecht met alle zaken die het werk kunnen beïnvloeden.

Het succes van het team is ook jouw succes. Je creëert steeds gelegenheid voor de ontwikkeling van teamleden en voor het verbeteren van de samenwerking, dit geldt ook voor de samenwerking met collega’s in de regio en externe contacten. Hierbij is het uitgangspunt dat het effect van een goede samenwerking groter is dan wat elk individu afzonderlijk zou kunnen bereiken. Samen op weg naar een nog betere ervaring voor onze klanten!

Deze baan als manager van het tankstation is voor 32 tot 40 uur per week. Jouw diensten kunnen op alle dagen en tijden van de week plaatsvinden, dit stem je af binnen het managementteam. Het managementteam bestaat uit een manager en twee assistent managers.

We vragen minimaal mbo 4 niveau en enige jaren ervaring als manager in retail en/of food.

Je competenties worden getoetst middels een assessment. We kijken onder andere naar operationeel leiderschap, communiceren, invoelingsvermogen, analytisch- en probleemoplossend, gastgericht, plannen en organiseren en impact- en overtuigingskracht.

Weet je wat het nog leuker maakt? Je salaris en al die vele andere extra’s!

Het salaris ligt tussen de € 3200,- en € 3400,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband;

Je ontvangt een kilometervergoeding van € 0,19 netto voor je reiskosten. Rijbewijs en eigen vervoer zijn noodzakelijk in deze baan;

Je ontvangt een telefoonvergoeding van € 25,00 netto per maand;

Een jaarlijkse bonus op basis van prestatie.



Dit is nog niet alles: