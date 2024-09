Actomat B.V. is als erkend leerbedrijf regelmatig op zoek naar enthousiaste stagiaires. Wij vinden het belangrijk onze medewerkers te ontwikkelen. We investeren in onze mensen, zodat ze vandaag en morgen veilig, verantwoord en met veel plezier hun werk kunnen doen. Daarin past dat we met regelmaat studenten de mogelijkheid bieden om ervaring op te doen op onze service stations.

Zo zijn we op middelbaar beroepsonderwijs niveau Erkend Leerbedrijf voor opleidingen detailhandel. We plaatsen bij voorkeur niveau 1 en 2 studenten.

Als we een plaats beschikbaar hebben dan nodigen we je uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op de het service station waar de stageplaats beschikbaar is. Bij wederzijdse interesse krijg je natuurlijk een stagecontract en een stagevergoeding.

Wil je een stage verzoek bij ons plaatsen? Vul dan het open sollicitatieformulier in en kies bij ‘gewenste functie’ voor ‘stage’.