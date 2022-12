Uitvoerend

Verkoopmedewerker tankstation



Wil jij werken op het leukste tankstation van Nederland? Wil je plezier maken met je collega’s? Ben jij een verkoopmedewerker die energie krijgt van afwisselend winkel- en horecawerk en het helpen van klanten? Heb je eerder met veel plezier bij bijvoorbeeld Albert Heijn of AH to go gewerkt? Herken jij jezelf als onze collega? Solliciteer dan bij één van onze tankstations met AH to go winkel.Voor deze baan geldt een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal contracturen per week dus geen oproepovereenkomst of 0-uren contract.



Weet je wat het nog leuker maakt? Je salaris en al die vele andere extra’s!

Vanaf 21 jaar is het bruto uurloon € 14,69. Dit is een all-in loon en houdt in inclusief vakantiegeld en vakantiedagen. Het vakantiegeld wordt in één keer uitgekeerd in mei en bedraagt 8%. De vakantiedagen worden maandelijks opgebouwd, bij een fulltime contract krijg je 200 vakantie-uren per jaar en bedraagt 5,25%. Het salaris wat je terugziet op je loonstrook is € 12,96 bruto per uur, dit bedrag is exclusief eventuele toeslagen, bijvoorbeeld voor het werken van nachtdiensten

Het bruto uurloon van 16 tot 21 jaar is € 13,68. Dit is een all-in loon en houdt in inclusief vakantiegeld en vakantiedagen. Het vakantiegeld wordt in één keer uitgekeerd in mei en bedraagt 8%. De vakantiedagen worden maandelijks opgebouwd, bij een fulltime contract krijg je 200 vakantie-uren per jaar en bedraagt 5,25%. Het salaris wat je terugziet op je loonstrook is € 12,08 bruto per uur, dit bedrag is exclusief eventuele toeslagen, bijvoorbeeld voor het werken van nachtdiensten;

Je ontvangt een kilometervergoeding van € 0,19 netto voor je reiskosten;

Het rooster is minimaal 4 weken van te voren bekend.

Dit is nog niet alles:

Korting op al die lekkere broodjes en drankjes. Na je proeftijd krijg je 50% personeelskorting op alle broodjes en drankjes. Lekker!

Een korting van 25% op je sportschoolabonnement. Na je proeftijd krijg je maandelijks € 10,- korting (ongeveer 25%) op je sportabonnement.

Weg na het werk. Via wegnahetwerk.nl krijg je tot wel 50% korting op de leukste dagjes uit. Denk aan welness, film, theater, musea, pretparken en dierentuinen. Ook electronica en sportartikelen koop je hier met hoge kortingen.

Neem je een bekende mee dan kun je nog eens € 500,00 extra verdienen. Neem jij een vriend of bekende mee die wordt aangenomen, dan krijg jij zomaar even € 500,- bruto. Makkelijk verdiend!

Headspace app. Get some Headspace. Headspace is de mindfullnes app die je helpt op het werk en thuis door meditatie, slaapoefeningen en veel meer. En het goede nieuws is, deze app is gratis beschikbaar voor jou;

Extra werken. Werk je meer uren dan de uren die we in je contract hebben afgesproken dan kun je deze uren opsparen als tijd voor tijd of de volgende maand laten uitbetalen.

Jij gaat werken bij een bedrijf met de doelstelling om in 2050 compleet klimaatneutraal te zijn;

te zijn; bp heeft diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda staan en daarom nodigen wij alle gekwalificeerde sollicitanten uit te reageren, ongeacht religie, afkomst, seksuele oriëntatie of gender identiteit.

Wat vragen wij van jou:

Als verkoopmedewerker ben je klantgericht en kan je zowel in een team als zelfstandig werken. Je toont inzet en verantwoordelijkheid. Als er een probleem is deins jij er niet voor terug om dit zo goed mogelijk op te lossen. Je bent gericht op (voedsel)veiligheid, het creëren van een veilige werkomgeving en je draagt je steentje bij aan een leuke sfeer. Op deze manier draag jij zorg voor de ultieme klant- en teambeleving op ons tankstation.

Je wordt opgeleid en gecoacht in alle taken in de winkel, bakery, het buiten terrein en indien van toepassing de carwash. Je hebt een veelzijdig pakket aan taken zoals het verzorgen en verwerken van producten in shop en magazijn, het bereiden van lekkere en verse producten in de bakery, het verwerken van transacties op de kassa, het indelen van de winkel aan de hand van en planogram, vakkenvullen (FiFo) en spiegelen van onze producten, het controleren van de temperatuur van de koeling, het schoonmaken van de winkel, het buitenterrein en de carwash, het verzorgen van dagelijkse checks, zoals bijvoorbeeld een LPG check. Daarnaast leer je alles over veilig- en klantgericht werken, want het allerbelangrijkst is natuurlijk het helpen van onze klanten.

Voor een baan op deze locatie zijn een rijbewijs en eigen vervoer noodzakelijk.