bp Plus Tankkarte für Privatkunden

Eine monatliche Rechnung für alle Kartenzahlungen

Keine Zeit mit Rechnungen verlieren – weder beruflich noch privat. Mit der bp Plus Tankkarte erhalten Sie eine einzige Rechnung mit einer Auflistung aller Kartenzahlungen – übersichtlich und mühelos. Verrechnet wird alles, vom frischen Kaffee und köstlichen Snacks aus dem Wild Bean Café, bis zu Ihren Treibstoffbezügen. Und das alles ohne Kartengebühren. Wie praktisch!

Ein Konto, mehrere Karten

Wollen Sie mehrere Tankkarten nutzen? Dann ist die bp Plus Tankkarte genau das Richtige für Sie. Alle Transaktionen werden in einer übersichtlichen Rechnung aufgelistet. Mit unseren Online-Services können Sie zudem jederzeit alle Bezüge der einzelnen bp Plus Tankkarten abrufen und herunterladen. So sparen Sie Zeit und behalten stets die Kontrolle.

Ökologisch zahlen

Mit der bp Plus Tankkarte können Sie komplett bargeldlos bezahlen: an jeder Tankstelle, in all unseren Shops und auch bei unseren car wash Autowaschanlagen. Auf unserem Online-Portal können Sie jederzeit Ihre gebührenfreie papierlose elektronische Rechnung einsehen. Der Umwelt zuliebe.