24.000 Standorte in 32 Ländern



ROUTEX ist ein internationaler Netzverbund von Aral, bp, Circle K, Eni und OMV mit fast 24.000 Tankstellen in 32 Ländern. Sie können die Tankstellen des Verbunds mit der internationalen bp + Aral Tankkarte nutzen. Auch in Ihrem nationalen Tankstellennetz profitieren Sie mit der BP Plus Tankkarte von einem grösseren Akzeptanznetz. Die Tankstellen sind günstig an Autobahnen und Hauptverkehrsstrassen gelegen. Ihre Fahrer profitieren von den erstklassigen Standorten, auf Lkw ausgerichteten Tankstellen und sicheren bargeldlosen Einkäufen.