Vorteile der internationalen bp + Aral Tankkarte



Halten Sie Ihre Fahrer auf Kurs und Ihre Flotte unter Kontrolle – mit unserem europaweiten Netzwerk an 24.000 strategisch gelegenen Standorten in 32 Ländern (davon alleine 1.000 Akzeptanzstellen in der Schweiz und in Liechtenstein) sowie hilfreichen Online-Tools.



Profitieren Sie von einer Vielzahl von Funktionen der europaweiten bp + Aral Flottenkarte, mit deren Hilfe Sie Ihren Arbeitsaufwand minimieren und gleichzeitig Kosten sparen.