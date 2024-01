Vorteile für Fahrer

Rund um die Uhr geöffnet



Viele unserer Tankstellen sind sieben Tage in der Woche rund um die Uhr geöffnet. So bleibt Ihre Flotte immer in Bewegung. Ihre Fahrer profitieren von erstklassigen Rastanlagen, Lebensmitteln und Erfrischungen.



Anlagen für Lkw und Busse



Mit bp kommen Ihre Fahrzeuge schneller ans Ziel. Unsere Tankstellen sind speziell auf die Bedürfnisse von Lkw- und Busfahrern ausgelegt. Sie bieten besonders hohe Überdachungen, breitere Fahrstreifen und schnelllaufende Dieselzapfsäulen, damit Ihre Fahrer schneller und einfacher tanken können.



Waschanlagen



Unsere Waschanlagen halten Ihre Flotte in allen Phasen einer Fahrt sauber. Danach glänzen Ihre Fahrzeuge wie neu!