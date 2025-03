Reka ist das ideale Zahlungsmittel für alle, die sparen wollen. Das wussten Sie sicher schon. Aber wussten Sie auch, dass Sie mit Reka-Geld bzw. Ihrer Reka-Karte an allen bp Tankstellen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein Ihren Treibstoff bezahlen können?* Egal, ob Sie in die Ferien fahren oder im Alltag unterwegs sind, Reka können Sie bei jeder Tankung bei bp nutzen.

*Nicht gültig in Kombination mit Treibstoffbons oder anderen Rabatt-Aktionen.