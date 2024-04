Helaas zijn er op verschillende plaatsen in Europa georganiseerde bendes en andere criminelen actief, die zich (onder meer) bezig houden met het stelen en kopiëren van tankpassen. Om dit te voorkomen is het van groot belang dat jij en je chauffeurs altijd alert blijven op het gebruik en het bewaren van je bp tankpas(sen).

2. Trap niet in de trucjes van criminelen

Door de werkwijze van deze criminelen beter te begrijpen, kun je het risico beperken om zelf slachtoffer te worden van hun praktijken. In veel gevallen proberen criminelen tijd te winnen, bijvoorbeeld door tijdens een praatje naar je route te vragen of te vragen of je ze kunt helpen met "autopech".



Merk je op dat iemand jou of je voertuig in de gaten houdt tijdens je rustpauze of tankstop? Blijf dan op je hoede. Als je het niet vertrouwt, maak dan geen contact met deze mensen. Soms zullen ze proberen om je af te leiden of naar je route te vragen. Geef ze deze informatie niet!



Hebben ze eenmaal een tankpas gestolen? Dan slaan ze vaak toe tijdens het weekend, of vlak daarvoor. De meeste (transport)bedrijven zijn dan namelijk gesloten, zodat het oneigenlijke gebruik van de tankpas niet of pas veel later wordt ontdekt.