Samen met Volkswagen investeren in een Europees snellaadnetwerk

Bernard Looney, CEO van bp: “Het opladen van elektrische voertuigen is één van de belangrijkste drijfveren achter de transformatie van bp naar een geïntegreerd energiebedrijf. Daarom zijn we zo enthousiast over onze samenwerking met Volkswagen. Als je één van 's werelds toonaangevende autofabrikanten en een van 's werelds toonaangevende energiebedrijven samenbrengt, is er een groot potentieel. Dit is een belangrijke stap op onze reis om de elektrificatie van het wegvervoer in Europa te versnellen.”