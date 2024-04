De Nederlandse ev-rijder is een veeleisende rijder…

pilotklanten

Wat dat betreft komt BP Fuel & Charge, waarmee de energiemaatschappij deze maand in Nederland officieel aftrapt, op een goed moment. Al langer is eraan gewerkt, enkele pilotklanten hebben het gemak van dit totaalconcept al mogen ervaren. bp wil er meteen groot instappen: niet voorzichtig met het aanbieden van een aparte laadpas geschikt voor enkele palen, maar meteen op een manier die de zakelijke klant en berijder totaal ontzorgt. Dat betekent dus ook dat de laaddekking van de pas zo goed als 100% is. Benno: “Daarbij krijgen fleetmanagers binnen een portal alle managementinformatie aanreikt: waar is geladen, tegen welk tarief en hoe lang? Hoe ziet de kostenstructuur eruit, werkt een bepaalde Charge Point Operator (CPO) met starttarieven of niet?”

Verrekening met werkgever

Die dekkingsgraad is nodig omdat elektrische rijders in Nederland inmiddels gemak gewend zijn: laden is nauwelijks een issue meer vanwege het groot aantal laadpalen. Men wil dan ook probleemloos kunnen laden en altijd een laadpaal in de buurt vinden. Ferdi: “We maken het rijders zo makkelijk mogelijk. Mooi is het dan ook dat alle informatie voor de berijder zichtbaar is in de app. Tot aan het navigeren naar een beschikbare laadpaal via Google Maps.”

De tweede en straks derde stap wordt het faciliteren van thuisladen. Dat gaat allemaal de komende maanden gebeuren. bp is daarvoor een samenwerking aangegaan met een internationale energiemaatschappij, inmiddels specialist in het leveren van thuislaadpalen. De samenwerking geldt in eerste instantie voor Nederland en Duitsland. Het aandeel van thuisladen staat nu op 40 procent, het is dus een omvangrijke groep om te faciliteren. Op een landingspagina kunnen berijders precies aangeven waar bijvoorbeeld het garagepad en de meterkast is en zo een thuislaadpaal aanvragen. Een installateur wordt meteen geregeld. Als er meer maatwerk nodig blijkt, komt er een persoonlijke offerte. “De BP Fuel & Charge tankpas wordt vervolgens gekoppeld aan het thuislaadpunt, waardoor de berijder ook precies inzichtelijk heeft hoe de eventuele verrekening met de werkgever plaatsvindt”, aldus Benno.

Ultrasnel laden

Het aandeel thuisladen zal naar verwachting wel gaan afnemen, nu meer en meer mensen elektrisch gaan rijden en de meerderheid van de mensen niet beschikt over een eigen garagepad. Dit ten gunste van de openbare laadpaal. Benno: “Als ultrasnel laden straks de norm wordt (een service die door bp in het Verenigd Koninkrijk sinds vorig jaar zomer naar haar tankstations wordt uitgerold, en waarmee op enkele bp/Aral tankstations in Duitsland wordt proefgedraaid), dan gaat het de kant op van ‘normaal’ tanken. Dat laatste duurt in zijn geheel gemiddeld zo’n 7 minuten. Het ultrasnel bijladen duurt dan maar enkele minuten langer, doorgaans is dan genoeg bijgeladen om de reis voort te zetten.”