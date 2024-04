Winterklaar de weg op

Als de dagen korter worden en de tempratuur daalt, wordt het niet veiliger op de weg. Cijfers laten zien dat de winter hét seizoen is waarin verreweg de meeste ongelukken gebeuren. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat je als chauffeur in deze periode te maken krijgt met gladheid, (heftige) stortbuien, vuil op de weg en verslechterd zicht.

Om jou en je chauffeurs zo goed mogelijk 'winterklaar' te maken, hebben wij alvast een paar handige tips voor de komende wintermaanden op een rij gezet.

• Check je banden. Het is aan te raden om al vanaf de herfst te rijden op winterbanden. Hiermee heb je niet alleen meer grip bij sneeuw en ijs, maar ook bij heftige neerslag.



• Verbeter je zicht: door een laagstaande zon wordt vuil op uw autoruit extra goed zichtbaar, waardoor je nog minder kunt zien. Maak daarom je ruiten schoon vóór je vertrekt. Leg een zeem binnen handbereik, zodat je ook binnen de ruiten schoon kunt maken, mocht dat nodig zijn.

• Rijd rustig en houd voldoende afstand. Je remafstand kan verdubbelen bij een nat of glad wegdek.

• Denk aan de ruitenwisservloeistof: nachtvorst zorgt voor bevroren ruiten. Het is daarom aan te raden om ruitenwisservloeistof met een winterformule bij te vullen. Deze vind je uiteraard ook in de BP Shop (evenals krabbers of De-Icer om het ijs te verwijderen).

• Gebruik je lichten: is je zicht tijdens het rijden ernstig belemmerd door mist, sneeuwval of regen? Dan mag je het mistlicht aan de voorzijde voeren. Het mistachterlicht mag alleen aan bij zicht minder dan 50 meter.

• Wees voorbereid op pech onderweg. Zorg ervoor dat je een warme deken, handschoenen en een reflecterend hesje bij de hand hebt. Bewaar deze op een plek waar je makkelijk bij kunt.