We zijn hard bezig om het acceptatienetwerk voor de app uit te breiden. Inmiddels zitten we al op bijna 200 bp locaties!

Spaar direct FreeBees

Voeg je FreeBees-kaart toe of vraag simpel een digitale FreeBees-kaart aan via BPme. Spaar automatisch FreeBees, ontvang leuke aanbiedingen of bekijk je FreeBees-saldo. Heb je genoeg FreeBees gespaard? Wissel ze dan in voor mooie cadeaus of steun een goed doel en maak een ander blij.