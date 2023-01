Das Thema Wasserstoff (H 2 ) ist seit geraumer Zeit in aller Munde. Politiker:innen, Ingenieure und Wissenschaftler:innen sehen in dem am häufigsten im Universum vorkommenden chemischen Element einen Lösungsweg, der in eine CO 2 -arme Zukunft führt. Vom Antrieb für Autos, Züge oder Schiffe bis zum Heizen von Wohnungen oder als vielfältiger Einsatzstoff in der Industrie: Wasserstoff gilt als wichtiger Energieträger von morgen, sowohl in der Industrie als auch im Verkehr.